Местного времени в Украине не будет, Кабмин поддерживает отмену перевода часов – Шмыгаль

Правительство поддерживает отмену сезонного времени в Украине, от него нет никакой экономии, заявил на пресс-коференции сегодня, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, на всей территории Украины должно быть единое киевское время, введение местного времени не предполагается. Начало рабочего дня будет регулироваться местными громадами с рекомендациями правительства, чтобы учесть разницу в световом дне в разных регионах.

Переход на сезонное время не давал ни экономии, ни затрат, но его отмена снимет стресс для людей, заявил Шмыгаль. Он выразил надежду, что уже этой весной перевода часов не будет, и останется то время, по которому Украина живет сейчас.

Денис Юдин

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