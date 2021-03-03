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Рада предварительно одобрила отмену перехода на летнее время

03.03.2021, 12:56
Рада предварительно одобрила отмену перехода на летнее время - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об исчислении времени в Украине.

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"За" проголосовали 277 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 53.

В случае принятия в целом предложенный первым вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком закон отменит переход на летнее время.

Также в законопроекте определяются основные термины и правовые основы для исчисления времени, закрепляется использование григорианского календаря и исчисление времени по Киеву на всей территории страны.

Представляя законопроект, Стефанчук заявил, что перевод часов отрицательно влияет на здоровье и нет никаких исследований, которые подтверждали бы экономию за его счет.

Денис Юдин
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верховная рада перевод часов Руслан Стефанчук
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