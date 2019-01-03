Здоровое питание: Ульяна Супрун сказала, что нужно есть

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как нужно правильно питаться. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Супрун подчеркнула, что начать сбалансировано питаться - важнейший пункт в каждой новогодней резолюции.

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Для этого она рекомендует ежедневно есть пять порций овощей и фруктов.

"Овощи и фрукты должны быть в рационе при любых обстоятельствах. Одна порция = 80 г свежих, консервированных или замороженных фруктов и овощей или 30 граммов сухофруктов", - сказала Супрун.

По ее словам, необходимо употреблять больше клетчатки

"Это фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, соя и бобовые", - уточнила чиновник.

Чиновник говорит, что не нужно забывать о достаточном количестве углеводов - цельнозерновых злаков, крахмалистых овощей, бобовых и фруктов.

"Они должны составлять минимум треть рациона. Никакие диетические рекомендации не советуют полного отказа от углеводов, а ограничения касаются только добавленных сахаров", - сказала Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавила, что в рационе должные быть молочные продукты и яйца

"Молочные продукты можно и нужно употреблять, но они не должны быть основой рациона. Нам нужно 2-3 порций в день (одна порция = стакан жидкого продукта, или 40 граммов - для твердого сыра)", - рассказала она.

Супрун напоминает о необходимости есть рыбу минимум два раза в неделю. "Жирная рыба (анчоусы, семга, форель, сельдь, скумбрия) является одним из лучших источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и имеют низкое содержание ртути", - отметила Супрун.

Она советует уменьшить употребление или вообще отказаться от сахара, насыщенных жиров, красного и процессированного мяса.



"Пейте воду. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Единых норм потребления жидкости не может быть, потому что это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Лучший совет - пить воду, когда чувствуете жажду", - подчеркнула Супрун.

20 июля 2018 года Супрун заявляла, что овощи улучшают зрение и предотвращают риск появления болезней глаз.