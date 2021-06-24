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Зеленские посетили "Книжный Арсенал": что купили

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 21:11
Зеленские посетили
Фото: facebook.com/BookArsenal

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская посетили X Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Из приобретенных ими книг почти все — победители конкурса на лучший дизайн, сообщает пресс-служба фестиваля.

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Там назвали некоторые из книг, которые приобрели Зеленские:

- "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году "Нарбутовского Сборника"]" издательства Родовид;

- "Полеты во сне и наяву" издания Национального центра Александра Довженко;

- "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" издательства Виват;

- "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте" издательства Наш формат;

- "Украина. Еда и история" издательства їzhak при поддержке Украинского института;

- "Куда и откуда" от Издательства Старого Лева.

Среди приобретенных Зеленским книг почти все – победители конкурса "Лучший книжный дизайн-2021", отметили в пресс-службе "Книжного Арсенала".

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский литература Елена Зеленская книжный арсенал
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