Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии детям погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов Вячеслава Веремия и Дмитрия Лабуткина. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Согласно документу, стипендия президента назначена Максиму Веремию (2009 года рождения) – сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства в феврале 2014-го.

Также стипендию получила Кира Лабуткина (2010 года рождения) – дочь журналиста Дмитрия Лабуткина, погибшего во время проведения антитеррористической операции в феврале 2015 года в результате вражеского обстрела у Дебальцево Донецкой области.

СПРАВКА. Журналист Вестей Вячеслав Веремий был смертельно ранен в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар силового противостояния на Майдане. На автомобиль такси, в котором он находился, напали неизвестные с битами и оружием. Один из нападавших выстрелил в Веремия, от полученных ранений тот скончался в больнице.

28-летний Военный журналист Дмитрий Лабуткин, который был заместителем редактора телерадиокомпании Минобороны Бриз, погиб 16 февраля 2015 года в районе Дебальцево Донецкой области. В зоне АТО он вел фотосъемки для переговорной группы в Минске, но вместе с разведгруппой ВСУ попал под обстрел в колонне, которой ночью вывозили раненых в направлении Артемовска.