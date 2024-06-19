Зеленский подписал закон о штрафах за оскорбительные сообщения сексуального содержания

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его публикации

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение административной ответственности за отправку унизительных сообщений сексуального характера. Об этом говорится в карточке закона №8329 на сайте Верховной Рады.

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Этот закон должен усилить противодействие насилию в отношении женщин и домашнему насилию в связи с ратификацией Украиной Стамбульской конвенции.

Согласно документу, сексуальное домогательство, выраженное вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций, будет наказываться штрафом от 80 до 160 необлагаемых минимумов (от 1 360 до 2 720 грн), общественными или исправительными работами (с вычетом 20% заработка).

Кроме того, законом предусмотрена административная ответственность за совершение насилия по признаку пола. За это нарушение предусмотрено наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов (от 1 700 до 3 400 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов либо же исправительные работы на срок до одного месяца (за вычетом 20% заработка).

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня публикации.