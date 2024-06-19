Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за образливі повідомлення сексуального змісту

Закон набуде чинності через шість місяців з дня його опублікування

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру. Про це йдеться у картці закону №8329 на сайті Верховної Ради.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Цей закон має посилити протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству у зв’язку з ратифікацією Україною Стамбульської конвенції.

Згідно з документом, сексуальне домагання, виражене вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, каратиметься штрафом від 80 до 160 неоподатковуваних мінімумів (від 1 360 до 2 720 грн), громадськими або виправними роботами (з відрахуванням 20% заробітку).

Крім того, законом передбачена адміністративна відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі. За це порушення передбачене накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 3 400 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на термін до одного місяця (з відрахуванням 20% заробітку).

Закон набуде чинності через шість місяців з дня його опублікування.