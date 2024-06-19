Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за образливі повідомлення сексуального змісту
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру. Про це йдеться у картці закону №8329 на сайті Верховної Ради.
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Цей закон має посилити протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству у зв’язку з ратифікацією Україною Стамбульської конвенції.
Згідно з документом, сексуальне домагання, виражене вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, каратиметься штрафом від 80 до 160 неоподатковуваних мінімумів (від 1 360 до 2 720 грн), громадськими або виправними роботами (з відрахуванням 20% заробітку).
Крім того, законом передбачена адміністративна відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі. За це порушення передбачене накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 3 400 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на термін до одного місяця (з відрахуванням 20% заробітку).
Закон набуде чинності через шість місяців з дня його опублікування.
- 21 червня 2022 року Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Вона має на меті захист жінок від насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідацію насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинене також і щодо чоловіків і дітей.