Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский утвердил новый праздник: завтра его отметят в первый раз

Зеленский утвердил новый праздник: завтра его отметят в первый раз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.06.2020, 12:44

Ежегодно 19 июня украинцы будут отмечать День фермера

В Украине появился новый праздник - День фермера. Его будут отмечать 19 июня - об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эту дату выбрали в связи с тем, что 19 июня 2003 года был принят закон о фермерском хозяйстве.

По данным Кабмина, в Украине сегодня насчитывается более 33 000 фермерских хозяйств.

  • 3 июня 2020 года правительство утвердило указ президента о Дне фермера.
  • В документе отмечается, что праздник учредили "с целью содействия развитию фермерского движения в Украине и в поддержку инициативы общественности".
  • В госбюджете-2020 зафиксирована сумма в 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн пойдут на программу по удешевлению кредитов. О деталях программы читайте объяснение Минэкономразвития.
Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
фермер День фермера прездник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 