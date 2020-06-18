Зеленский утвердил новый праздник: завтра его отметят в первый раз

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В Украине появился новый праздник - День фермера. Его будут отмечать 19 июня - об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.

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Эту дату выбрали в связи с тем, что 19 июня 2003 года был принят закон о фермерском хозяйстве.

По данным Кабмина, в Украине сегодня насчитывается более 33 000 фермерских хозяйств.

3 июня 2020 года правительство утвердило указ президента о Дне фермера.

В документе отмечается, что праздник учредили "с целью содействия развитию фермерского движения в Украине и в поддержку инициативы общественности".

В госбюджете-2020 зафиксирована сумма в 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн пойдут на программу по удешевлению кредитов. О деталях программы читайте объяснение Минэкономразвития.