10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа

В Киеве состоялось награждение победителей украинской части международного фотоконкурса "Вики любит Землю", цель которого - создание самой полной базы фотографий памятников природы для иллюстрирования Википедии.

Как сообщает Викимедиа Украина, 300 авторов загрузили на конкурс почти 10 000 фотографий, на которых запечатлено 1648 объектов и территорий природно-заповедного фонда страны.

С наибольшим мастерством, по мнению жюри, удалось зафиксировать местности на территории Закарпатья, Крыма, Ивано-Франковской, Ровенской, Николаевской, Тернопольской, Херсонской, Полтавской, Черновицкой областей и Киева.

Кроме авторов 10 лучших снимков в общей номинации, были отмечены авторы лучших фото из каждого региона Украины, а также участники, зафиксировавшие наибольшее количество памятников, и победители специальных номинаций для фото из Киева и фото с воздуха.

Смотрите также работы победителей прошлогоднего конкурса: Заповедники Украины: 10 самых красивых фото победителей конкурса