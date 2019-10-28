Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.10.2019, 11:57

10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа

1 / 10
10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа
10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа
10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа

Из 10 000 снимков были отобраны лучшие фотографии, которые будут использованы при иллюстрировании материалов в Википедии

В Киеве состоялось награждение победителей украинской части международного фотоконкурса "Вики любит Землю", цель которого - создание самой полной базы фотографий памятников природы для иллюстрирования Википедии.

Как сообщает Викимедиа Украина, 300 авторов загрузили на конкурс почти 10 000 фотографий, на которых запечатлено 1648 объектов и территорий природно-заповедного фонда страны.

С наибольшим мастерством, по мнению жюри, удалось зафиксировать местности на территории Закарпатья, Крыма, Ивано-Франковской, Ровенской, Николаевской, Тернопольской, Херсонской, Полтавской, Черновицкой областей и Киева.

Кроме авторов 10 лучших снимков в общей номинации, были отмечены авторы лучших фото из каждого региона Украины, а также участники, зафиксировавшие наибольшее количество памятников, и победители специальных номинаций для фото из Киева и фото с воздуха.

Смотрите также работы победителей прошлогоднего конкурса: Заповедники Украины: 10 самых красивых фото победителей конкурса

Отправить:
Распечатать:
Теги: фотоконкурс, топ-10, википедия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
Материалы по теме
Заповедники Украины: 10 самых красивых фото победителей конкурса
Общество Заповедники Украины: 10 самых красивых фото победителей конкурса
На снимке года от World Press Photo - горящий венесуэлец: фото
Культура На снимке года от World Press Photo - горящий венесуэлец: фото
Популярное
фото/видео
Зеленский пришел в НАБУ - видео
Зеленский пришел в НАБУ - видео
Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж
Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж 12:13
10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа
10 самых красивых фото Украины - победители конкурса Викимедиа 11:57
Пограничники поймали контрабандистов, строивших мост: видео, фото
Пограничники поймали контрабандистов, строивших мост: видео, фото 11:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 