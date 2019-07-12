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12.07.2019, 19:07

Как фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фото

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Как фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фото
Как фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фото
Как фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фотоКак фрегаты Украины и НАТО маневрировали в Черном море: фото

В Черном море завершились учения "Си Бриз"

Перед торжественным завершением украинско-американских учений "Си Бриз-2019" 15 кораблей ВМС Украины, Грузии, США, Канады, Великобритании, Турции, Румынии и Болгарии прошли строем одним курсом в направлении одесского побережья, сообщает пресс-служба Минобороны.

Одним курсом шли американский ракетный эсминец "Карни", британский эспинец "Дункан", фрегат "Гетьман Сагайдачный", артиллерийский катер "Прилуки" и малый бронированный артиллерийский катер "Аккерман", канадский и турецкий фрегаты "Торонто" и "Тургутрейск", фрегат "Р. Фердинанд" и корветы "Себастьян", "Ластунул" (Румыния), корвет "Бодри" (Болгария), катер береговой охраны "Очамчире" (Грузия).

На протяжении маневров над кораблями пилотировали экипажи американского противолодочного самолета "Посейдон" и украинского военно-транспортного самолета Ан-26.

1 июля начались международные учения "Си Бриз". В целом участие в них приняли около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Фото: пресс-служба Минобороны

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Теги: учения, корабли, Си Бриз
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