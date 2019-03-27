Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 12:35

Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото

1 / 15
Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото
Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото
Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фотоКак прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото

Экипажи украинского ракетного катера и французского тральщика отработали взаимодействие в составе тактической группы кораблей

Реклама
Реклама

В акватории Черного моря тральщик Capricorne Военно-Морских сил Франции совместно с ракетным катером Прилуки ВМС Украины провел тренировку типа "PASSEX". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время морских маневров основное внимание уделялось повышению совместимости, отработке взаимодействия в составе отряда кораблей, осуществлению совместных противоминных действий.

Реклама

Первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа отметил, что украинские военные моряки уже много времени используют различные методы внедрения стандартов НАТО во время подготовки экипажей кораблей и катеров.

"Тренировка "PASSEX" является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между кораблями стран НАТО и стран-партнеров", - сказал Неижпапа.

Он добавил, что корабли НАТО всегда находят время, чтобы потренироваться отдельно или в составе многонациональных корабельных тактических групп.

"По замыслу специалистов НАТО, главная идея "PASSEX" заключается в доведении до автоматизма действий экипажей кораблей", - отметил Неижпапа.

На этот раз во время выхода в море, экипажи украинского ракетного катера и французского тральщика отработали взаимодействие в составе тактической группы кораблей.

По словам командира тральщика Capricorne Военно-Морских сил Франции капитана второго ранга Венсана Маньяна, постоянное участие сил украинского флота в тренировках типа "PASSEX" способствует не только достижению взаимной совместимости и освоению стандартам НАТО, но и значительно усиливает безопасность в Черноморском бассейне.

23 марта в Одесский морской торговый порт зашел и пришвартовался у причала морвокзала корабль НАТО - французский тральщик M653 Capricorne.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВМС Украины, нато, черное море, тренировка, вмс франции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео
Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео
В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото
В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото
Стычки, Кличко и "Плач Єремії". Встреча с Порошенко в Киеве: фото
Стычки, Кличко и "Плач Єремії". Встреча с Порошенко в Киеве: фото
Материалы по теме
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС - КМИС
Политика Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС - КМИС
В порт Одессы вошел минный охотник НАТО Capricorne: фото
Политика В порт Одессы вошел минный охотник НАТО Capricorne: фото
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Порошенко подкупает избирателей под видом матпомощи – Bihus.info
Порошенко подкупает избирателей под видом матпомощи – Bihus.info
Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото
Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото 12:35
Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео
Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео 11:51
Левин: Замглавы Херсонской ОГА просил "наказать" Гандзюк - видео
Левин: Замглавы Херсонской ОГА просил "наказать" Гандзюк - видео 11:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 