Как прошла тренировка ВМС Украины и Франции в Черном море: фото

В акватории Черного моря тральщик Capricorne Военно-Морских сил Франции совместно с ракетным катером Прилуки ВМС Украины провел тренировку типа "PASSEX". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время морских маневров основное внимание уделялось повышению совместимости, отработке взаимодействия в составе отряда кораблей, осуществлению совместных противоминных действий.

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Первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа отметил, что украинские военные моряки уже много времени используют различные методы внедрения стандартов НАТО во время подготовки экипажей кораблей и катеров.

"Тренировка "PASSEX" является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между кораблями стран НАТО и стран-партнеров", - сказал Неижпапа.

Он добавил, что корабли НАТО всегда находят время, чтобы потренироваться отдельно или в составе многонациональных корабельных тактических групп.

"По замыслу специалистов НАТО, главная идея "PASSEX" заключается в доведении до автоматизма действий экипажей кораблей", - отметил Неижпапа.

На этот раз во время выхода в море, экипажи украинского ракетного катера и французского тральщика отработали взаимодействие в составе тактической группы кораблей.

По словам командира тральщика Capricorne Военно-Морских сил Франции капитана второго ранга Венсана Маньяна, постоянное участие сил украинского флота в тренировках типа "PASSEX" способствует не только достижению взаимной совместимости и освоению стандартам НАТО, но и значительно усиливает безопасность в Черноморском бассейне.

23 марта в Одесский морской торговый порт зашел и пришвартовался у причала морвокзала корабль НАТО - французский тральщик M653 Capricorne.