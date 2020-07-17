Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море: фоторепортаж

Подразделения Южного регионального управления, регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морских Сил ВСУ отработали действия резервов ведомств в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление авиацией и флотом прибыли спецназовцы Южного регионального управления. Дать вооруженный отпор противнику одновременно вышли корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, которые десантировались на остров", - отметили в пресс-службе.

Кроме вопросов слаженности и взаимодействия подразделений обоих ведомств, военнослужащие отработали и практические упражнения с боевой стрельбой.