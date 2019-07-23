Пулеметчики с фронта провели полевые соревнования: фоторепортаж

В оперативно-тактической группе Север прошли соревнования среди пулеметчиков подразделений, выполняющих боевые задания на линии столкновения, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Основная цель соревнований – проверить уровень полевой выучки бойцов, совершенствовать теоретические знания и практические навыки.

Участники соревновались в нескольких номинациях: испытание физических кондиций, тактические действия обслуги в обороне, во время попадания в засаду, а также в наступлении.

Пулеметчики также сдали зачет по тактической медицине. В частности, нужно было быстро наложить жгут-турникет и эвакуировать "раненого" с поля боя.

По результатам соревнования определили лучший расчет, который будет соревноваться за первенство Объединенных сил.

12 июля перед торжественным завершением украинско-американских учений "Си Бриз-2019" 15 кораблей ВМС Украины, Грузии, США, Канады, Великобритании, Турции, Румынии и Болгарии прошли строем одним курсом в направлении одесского побережья.

Фото: пресс-служба штаба ООС