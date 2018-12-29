Борис Давиденко возглавил редакцию LIGA.net

Борис Давиденко (фото - личная страница в Фейсбук)

Борис Давиденко, бывший главред VoxUkraine, стал новым главным редактором портала LIGA.net.

"Назначение Бориса Давиденко главным редактором - это логический шаг развития компании, который выведет LIGA.net на новый уровень, - прокомметировал Дмитрий Бондаренко, CEO Ligamedia, гендиректор группы компаний ЛИГА. – У нас амбициозные планы по развитию и я считаю, что Борис качественно усилит нашу команду своими компетенциями, опытом и задором для их реализации".

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В свою очередь Борис Давиденко заявил, что "это большой аванс, вызов и ответственность". "На сегодня LIGA – безусловно, один из лучших информационных ресурсов Украины. Моя задача и амбиция – сделать безусловно лучшим", - заявил он.

"Для этого есть хороший фундамент и почти уникальная для Украины возможность. Предыдущий главред Олег Иванцов заложил очень правильные принципы, собрал и выучил сильную команду. А владельцы – семья Бондаренко – самые порядочные и профессиональные собственники медиа в Украине, которых я знаю", - добавил Давиденко.

По его словам, демократия и свобода – главные достижения независимой Украины, и для их сохранения нашей стране, как воздух, нужны качественные СМИ.

"Не бывает сильных демократических стран без сильных независимых медиа. (Мы - украинцы - это отлично знаем и просто чувствуем каждые выборы). Последние три года я работал в общественном (его еще называют третьим) секторе. И знаете, какой один из главных выводов-уроков? Независимые медиа не получается полноценно заменить ни квазиСМИ, живущими на донорские деньги, ни ситуативными антикоррупционными проектами, ни блогерством. И не получится. Другая мотивация, стейкхолдеры, ответственность", - сказал он.

"Какое медиа я предложу построить коллегам в Liga? Сейчас подходящее время поговорить про его принципы: служит читателям, и только читателям; достоверно выясняет и честно объясняет, что на самом деле происходит в Украине и с Украиной; приносит пользу стране (не путать с государством)", - отметил Давиденко.

Ранее должность главного редактора LIGA.net занимал Олег Иванцов, в течение 7,5 лет создававший лучшее деловое медиа в Украине. "Собирать, возглавлять и модерировать такую команду журналистов - это был бесценный опыт и отличный профессиональный вызов. Моя работа была свободной от каких-либо видов цензуры, диктата и вмешательства в работу редакции, и я благодарен за это Сергею, Марине и Дмитрию Бондаренко, которые инвестируют в независимое медиа на сложном и политизированном рынке", - заявил ранее Олег Иванцов, покидая редакцию.



LIGA.net - один из самых посещаемых украинских информационных ресурсов по данным gemiusAudience; лидер категории "Бизнес и Финансы" по данным рейтинга Bigmir)net. Аудитория портала - 4,4 млн уникальных пользователей в месяц (ноябрь 2018 года), лидер по соблюдению журналистских стандартов среди крупнейших украинских интернет-СМИ по версии Института массовой информации.

Ligamedia - независимый медиа-холдинг, управляющий информационным агентством ЛІГАБізнесІнформ, порталом LIGA.net, а также рекламным агентством ADLOVE. Холдинг Ligamedia входит в группу компаний ЛІГА.