Деливери: тест карантином на адаптивность пройден

Первое полугодие 2020 для Деливери было наполнено быстрыми изменениями, вызванными всемирным карантином. За этот период компания не сократила и не уволила ни одного сотрудника, не закрыла ни одного отделения. Вместо этого было открыто 59 новых и сейчас Деливери насчитывает 401 сателлитное и партнерское отделение.

Первое полугодие 2020 стало для компании благоприятным периодом для роста как по грузо, так и по денежному обороту. В структуре грузооборота продолжают преобладать перевозки грузов более 30 кг и паллет. Результаты нашей работы еще раз подтверждают, что Деливери прочно занимает лидирующие позиции на рынке логистических услуг для сектора В2В.

Во втором квартале 2020 года, в период жесткого карантина, несколько снизился средний вес отправки груза и составил 270 кг на одного клиента. Но, вместе с тем, на 8% выросло среднее количество отправок грузов в день. Именно в этот период компания стандартизировала сроки доставки грузов. Своевременность прибытия груза на отделение выросла на 7,5%, а клиенты получают грузы через 24, 48, 72 часа в зависимости от направления перевозок.

Благодаря проведенным внутренним реформам удалось вдвое уменьшить долю потери грузов и на 30% уменьшить долю повреждений при их перевозке. Однако, как и раньше, клиенты имеют возможность полного или частичного страхования грузов в СК «КВОРУМ».

«Первое полугодие 2020 стало существенным испытанием, как для украинского, так и для мирового бизнеса. Фактически, не только выдержали, но и сделали значительный шаг вперед лишь те компании, которые прошли тест на адаптивность и клиентоориентированность в этот непростой период. И мы с гордостью сообщаем, что Деливери - одна из таких компаний. Кроме уже сделанных шагов на следующее полугодие мы запланировали существенные изменения в работе нашей онлайн-платформы, масштабирование услуги «Наложенный платеж наличными» на 40%, увеличение автопарка на адресный забор и доставку груза на 22%, что сделает услуги компании еще более удобными для наших клиентов и еще более приятным сотрудничество для наших партнеров», - отметила генеральный директор «Деливери» Елена Лакатош.

Справка о Деливери:

Группа компаний «DELIVERY» начала работу в 2001 году. Основной специализацией группы является предоставление транспортных и логистических услуг для сектора B2B. За годы работы группа компаний стала надежным партнером для более чем 200 000 корпоративных клиентов.

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