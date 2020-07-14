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14.07.2020, 17:08

Деливери: тест карантином на адаптивность пройден

Деливери: тест карантином на адаптивность пройден - Фото

Результаты нашей работы еще раз подтверждают, что Деливери прочно занимает лидирующие позиции на рынке логистических услуг для сектора В2В

Первое полугодие 2020 для Деливери было наполнено быстрыми изменениями, вызванными всемирным карантином. За этот период компания не сократила и не уволила ни одного сотрудника, не закрыла ни одного отделения. Вместо этого было открыто 59 новых и сейчас Деливери насчитывает 401 сателлитное и партнерское отделение.

Первое полугодие 2020 стало для компании благоприятным периодом для роста как по грузо, так и по денежному обороту. В структуре грузооборота продолжают преобладать перевозки грузов более 30 кг и паллет. Результаты нашей работы еще раз подтверждают, что Деливери прочно занимает лидирующие позиции на рынке логистических услуг для сектора В2В.

Во втором квартале 2020 года, в период жесткого карантина, несколько снизился средний вес отправки груза и составил 270 кг на одного клиента. Но, вместе с тем, на 8% выросло среднее количество отправок грузов в день. Именно в этот период компания стандартизировала сроки доставки грузов. Своевременность прибытия груза на отделение выросла на 7,5%, а клиенты получают грузы через 24, 48, 72 часа в зависимости от направления перевозок.

Благодаря проведенным внутренним реформам удалось вдвое уменьшить долю потери грузов и на 30% уменьшить долю повреждений при их перевозке. Однако, как и раньше, клиенты имеют возможность полного или частичного страхования грузов в СК «КВОРУМ».

«Первое полугодие 2020 стало существенным испытанием, как для украинского, так и для мирового бизнеса. Фактически, не только выдержали, но и сделали значительный шаг вперед лишь те компании, которые прошли тест на адаптивность и клиентоориентированность в этот непростой период. И мы с гордостью сообщаем, что Деливери - одна из таких компаний. Кроме уже сделанных шагов на следующее полугодие мы запланировали существенные изменения в работе нашей онлайн-платформы, масштабирование услуги «Наложенный платеж наличными» на 40%, увеличение автопарка на адресный забор и доставку груза на 22%, что сделает услуги компании еще более удобными для наших клиентов и еще более приятным сотрудничество для наших партнеров», - отметила генеральный директор «Деливери» Елена Лакатош.

Справка о Деливери:

Группа компаний  «DELIVERY» начала работу в 2001 году. Основной специализацией группы является предоставление транспортных и логистических услуг для сектора B2B. За годы работы группа компаний стала надежным партнером для более чем 200 000 корпоративных клиентов.

Больше информации на нашем сайте www.delivery-auto.com.

 

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Теги: Деливери
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