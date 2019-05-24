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24.05.2019, 15:52

В Киеве при поддержке «Айкюжн» состоится «натовский» Хакатон

В Киеве при поддержке «Айкюжн» состоится «натовский» Хакатон - Фото

Хакатон пройдет в формате соревнований по концепции TIDE Hackathon (Transportation Information for Decision Enhancement)

С 27 по 31 мая в Киеве военные IT-специалисты при участии экспертов НАТО и при содействии компании «Айкюжн ИТ» будут демонстрировать свои умения по разработке инновационных архитектурных и программных решений для оборонной сферы в рамках Национального оборонного хакатона.

Хакатон пройдет в формате соревнований по концепции TIDE Hackathon (Transportation Information for Decision Enhancement). Этот вид соревнований является традиционным для военных НАТО, таким образом в Альянсе повышают слаженность работы различных подразделений. Данное мероприятие проводится во второй раз, в прошлом году эксперты НАТО отметили высокий уровень украинских военных ИТ-специалистов.

Организаторами выступают Генштаб ВСУ, Центр стратегических коммуникаций StratComUkraine, а поддержку оказывают Управление развития автоматизации ВСУ, Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина и штаб-квартира НАТО. Также Хакатон поддерживают Командование НАТО по трансформации и Агентство НАТО по связи и информации (в рамках реализации трастового фонда по совершенствованию системы командования, управления, связи и компьютеризации — С4).

Всего в Хакатоне примут участие 60 ИТ-специалистов, а оценивать уровень их решений будут 15 военных из стран НАТО и эксперты Альянса.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится Круглый стол с участием военных Украины и НАТО, где обсудят усиление обороноспособности нашей страны. Дискуссия будет проходить с привлечением экспертизы украинского ИТ-сектора и опыта НАТО. Будут озвучены приоритетные направления развития обороноспособности в ИТ-части. А именно — перспективы работы с большими массивами данных, вопросы системы обмена киберинцидентами, передачи информации с различными грифами секретности и многое другое. Одним из генеральных партнеров мероприятия является софтверная компания «Айкюжн ИТ», работающая в оборонном секторе Украины.

Место проведения: Инновационный парк Unit City, ул. Дорогожицкая, 3

Дата: 27-31 мая 2019

Сайт мероприятия: defencehackathon.in.ua

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Теги: нато, Айкюжн, Хакатон
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