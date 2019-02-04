"Апостол" Мунтян подал в суд на Майкла Щура. Причина - это видео

Духовный центр Возрождение подал в суд на развлекательную передачу Телебачення Торонто за "недостоверную информацию" и "унижение чести и достоинства" Владимира Мунтяна.

В Возрождении аргументировали свой иск тем, что Владимир Мунтян - не "генеральный директор ООО Возрождения", как о том говорилось в передаче.

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"Это - недостоверная информация, поскольку название религиозной организации - Религиозная организация Всеукраинский духовный центр Возрождение", - заявили истцы.

В ответ на это, в Телебачення Торонто отметили, что не имели ввиду, что Мунтян возглавляет Возрождение в юридическом плане. "Мы хотели сказать, что у Мунтяна и Возрождения - ограниченная ответственность, потому что полная - только у Бога", - рассказали ведущие.

Полный видеоответ Мунтяну от Телебачення Торонто смотрите ниже:

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