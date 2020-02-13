Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В картине "Крым, как это было" рассказана история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма российскими войсками не изменили присяге

Полнометражный документальный фильм "Крым, как это было" производства #BABYLON'13 и DocNoteFilms теперь каждый желающий может посмотреть онлайн. Об этом сообщает Новое украинское кино.

В картине рассказана история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма российскими войсками в 2014 году не изменили присяге.

"Крым, как это было" показывали в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии. В украинский прокат картина выходила в 2016 году.

Фильм "Крым. Как это было" сняли ко второй годовщине российской оккупации полуострова. Режиссер картины - Константин Кляцкин, оператор - Владимир Усик, режиссер монтажа/звукорежиссер - Павел Липа, композитор - Роман Вишневский.

Читайте также: Украинская пианистка получила Грэмми: видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, документальный фильм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Докфильм об оккупации Крыма опубликовали в сети: видео
Докфильм об оккупации Крыма опубликовали в сети: видео
В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео
В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео
Зараженные пациенты борются с коронавирусом танцами – видео
Зараженные пациенты борются с коронавирусом танцами – видео
Экономика Коломойский займется производством оружия и боеприпасов
Протесты дальнобойщиков. Криклий признал несовершенство системы
Транспорт Протесты дальнобойщиков. Криклий признал несовершенство системы
Крупный портовый оператор из ОАЭ покупает долю в терминале ТИС
Транспорт Крупный портовый оператор из ОАЭ покупает долю в терминале ТИС
Популярное
фото/видео
Докфильм об оккупации Крыма опубликовали в сети: видео
Докфильм об оккупации Крыма опубликовали в сети: видео
В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео
В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео 15:53
Зараженные пациенты борются с коронавирусом танцами – видео
Зараженные пациенты борются с коронавирусом танцами – видео 14:00
Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео
Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео 12:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 