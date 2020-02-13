Докфильм об оккупации Крыма опубликовали в сети: видео

Полнометражный документальный фильм "Крым, как это было" производства #BABYLON'13 и DocNoteFilms теперь каждый желающий может посмотреть онлайн. Об этом сообщает Новое украинское кино.

В картине рассказана история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма российскими войсками в 2014 году не изменили присяге.

"Крым, как это было" показывали в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии. В украинский прокат картина выходила в 2016 году.

Фильм "Крым. Как это было" сняли ко второй годовщине российской оккупации полуострова. Режиссер картины - Константин Кляцкин, оператор - Владимир Усик, режиссер монтажа/звукорежиссер - Павел Липа, композитор - Роман Вишневский.

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