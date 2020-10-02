Два томагавка и 25 ножей. В Украину приехала необычная посылка из США – видео

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В декларации к посылке ножи и топоры были обозначены как канцтовары и одежда

Во Львове таможенники обнаружили в посылке запрещенные к пересылке 25 ножей и два топора томогавка. Отправление следовало из США в Херсонскую область, сообщила в Facebook Галицкая таможня Гостаможслужбы.

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При этом, в декларации было указано, что в посылке находится одежда, канцтовары и косметика, отметили таможенники. В итоге содержимое посылки было изъято, а часть ножей, которые относятся к холодному оружию, отправлены для исследования в экспертное учреждение.

Согласно норм Всемирной почтовой конвенции холодное оружие, а также бытовые ножи и топоры в международных почтовых отправлениях пересылать нельзя.

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Теги: США, таможня, видео, посылка, нож, топор
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