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На таможне в посылках нашли аланский меч и два топора времен Киевской Руси: фото

На таможне в посылках нашли аланский меч и два топора времен Киевской Руси: фото - Фото
Топоры времен Киевской Руси (пресс-служба Киевской таможни)
15.04.2020, 18:19

Из страны пытались вывезти древние археологические образцы под видом предметов для настенного декора

Киевские таможенники нашли в почтовых отправлениях древние артефакты: аланский меч и два топора эпохи Киевской Руси. Археологические реликвии были отправлены с одного столичного адреса и заявлены в качестве "декора". Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.

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Посылки направлялись в Германию и Великобританию, а их содержимое было указано в декларации как "реплики для настенного декора". Обмотанные фольгой и полиэтиленовой пленкой топоры и меч визуально не были похожи на декор, что позволило выявить нарушение. Артефакты передали в Национальный музей истории для определения их ценности и возможного происхождения.

По мнению экспертов, мечи такого типа изготавливали в IV-V веке, а топоры относятся к эпохе Киевской Руси XI-XIII столетий, сообщают таможенники. Все три найденных предмета археологии имеют историческую и культурную ценность и не могут вывозиться за пределы территории Украины.

На декларантов составлены протоколы о недекларировании товаров и взыскании штрафа в размере 100% от их стоимости.

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Дарья Мостовая
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