Подросток собирал грибы и нашел 1500-летний артефакт: видео

Став Меир со своей находкой (Фото: Karem Said/ Israel Antiquities Authority)

Израильский подросток нашел могильную плиту, возраст которой составляет более 1500 лет. Об этом сообщает Ancient Origins.

13-летний Став Меир с отцом и братьями отправился собирать грибы неподалеку от Кесарии. Незадолго до этого был сильный дождь. Высматривая грибы, Став заметил торчащую из земли мраморную плиту. По словам мальчика, изучавшего в школе археологию, он сразу понял, что это нечто древнее.

По местному законодательству, о любой находке, которая может иметь историческое значение, необходимо сообщать в Управление древностей Израиля (IAA).

Исследовал плиту доктор археологических наук Питер Гендельман, который пришел к выводу, что плита представляет собой часть надгробия с гравировкой на греческом языке. На артефакте сохранились слова "могила" и имя умершего – "Анастасий" или "Анастасия".

Предполагается, что артефакту более 1500 лет, и он датируется периодом, когда эта территория контролировалась Византийской империей – государством-правопреемником Римской империи в Восточном Средиземноморье и Леванте.

Ученые допускают, что Став нашел не только фрагмент могильного камня, но и место древнего христианского кладбища. Вокруг места находки проведут раскопки.

Кесария, основанная Иродом Великим, была известна многочисленными церквями и монументальными зданиями. В VII веке нашей эры город был разрушен во время нашествий мусульман.

IAA наградило Става почетной грамотой.

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