Китайская подделка. Древнего рака пытались выдать за паука: фото

Фото: Cheng et al, Acta Geologica Sinica

Весной этого года ученые из Даляньского музея естествознания наткнулись в Исяне - формации отложений мелового периода в провинции Ляонин - на окаменелость с превосходно сохранившимся отпечатком древнего паука.

Они описали паука как новый вид Mongolarachne chaoyangensis, относящийся к мезозойской эре. Теперь выяснилось, что это подделка, сообщает Science Alert.

Подделку обнаружил Пол Селден, палеонтолог беспозвоночных из Канзасского университета, специализирующийся на ископаемых науках. Ему показалось странным, тчо у существа отсутствовал некоторые части, но при этом было слишком много сегментов на ногах и огромные глаза.

Когда выяснилось, что в Исяне раньше находили множество мелких раков возрастом около 120-130 млн лет, Селден догадался, что в случае с Mongolarachne chaoyangensis кто-то подрисовал лишние детали к плохо сохранившейся окаменелости рака.

Ученые проанализировали ископаемый образец с помощью флуоресцентной микроскопии и выделили четыре цвета, которым соответствуют разные вещества. Два из них были подлинными: сама порода, в которой окаменело членистоногое, и остатки его панциря. А два других были современными: авторы подделки замазали лишние конечности (у ракообразных их на две больше) и кое-что подправили краской.

По словам Селдена, такие окаменелости выкапывают в основном фермеры, которые знают, какие деньги за что можно получить. Они подумали, что паук будет стоить дороже рака, поэтому пошли на фальсификацию.

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