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Влог | Грехи Московского патриархата. Какие преступления совершили священники УПЦ МП? видео

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 12:48
Мерс
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Продавали оружие, детскую порнографию, агитировали за "русский мир" и прославляли Путина. Это далеко не весь список грехов, которые совершили священники Московского патриархата. Как так получилось, что благочестивые люди стали преступниками? Как в Верховной Раде пытались запретить филиал РПЦ в Украине? И кто из депутатов был против? Обо всем расскажет Татьяна Кругова в свежем выпуске "Разбора полетов".

Татьяна Круговая
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