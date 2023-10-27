Продавали оружие, детскую порнографию, агитировали за "русский мир" и прославляли Путина. Это далеко не весь список грехов, которые совершили священники Московского патриархата. Как так получилось, что благочестивые люди стали преступниками? Как в Верховной Раде пытались запретить филиал РПЦ в Украине? И кто из депутатов был против? Обо всем расскажет Татьяна Кругова в свежем выпуске "Разбора полетов".

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