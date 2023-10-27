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Влог | Гріхи Московського патріархату. Які злочини скоїли священники УПЦ МП? видео

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 12:48
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Продавали зброю, дитячу порнографію, агітували за "рускій мір" і прославляли Путіна. Це далеко не весь список гріхів, на яких погоріли священники Московського патріархату. Як так вийшло, що набожні люди стали злочинцями? Як у Верховній Раді зі штовханиною та лайкою намагалися заборонити філіал РПЦ в Україні? І хто з депутатів був проти? Про все розкаже Тетяна Кругова у свіжому випуску "Розбору польотів".

Тетяна Кругова
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