Продавали зброю, дитячу порнографію, агітували за "рускій мір" і прославляли Путіна. Це далеко не весь список гріхів, на яких погоріли священники Московського патріархату. Як так вийшло, що набожні люди стали злочинцями? Як у Верховній Раді зі штовханиною та лайкою намагалися заборонити філіал РПЦ в Україні? І хто з депутатів був проти? Про все розкаже Тетяна Кругова у свіжому випуску "Розбору польотів".

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