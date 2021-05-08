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Институт нацпамяти презентовал видео, "развенчивающее мифы о Дне победы" видео

08.05.2021, 14:52
Вечный огонь (фото - LIGA.net)
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8 мая в День памяти и примирения Институт национальной памяти презентовал видео, в котором "развенчиваются советские мифы" о Дне победы. Об этом сообщает пресс-служба УИНП. 

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В Институте заявляют, что в ролике "развенчивается миф, что День победы в СССР был всегда "праздником всенародного торжества". Создатели видео акцентируют внимание, что празднование 9 мая, как Дня победы "возникло только в "брежневские времена", когда компартия посылала патриотическую риторику". 

"В период с 1947 по 1965 год существовали выходные и праздничные дни, но День победы к ним не относился. Сейчас День победы использует путинская Россия в своей пропагандистской работе", – заявляют в УИНП.

Видео опубликовано в рамках проекта "Война и миф", целью которого является деконструкция советских мифов и препятствование использования истории Второй мировой войны в политических и пропагандистских целях, в частности страной-агрессором. 

Читайте также: "Войну развязали СССР и Германия". Как День победы теряет популярность в Украине

Владислав Сердюк
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Институт нацпамяти день победы
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