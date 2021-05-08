8 мая в День памяти и примирения Институт национальной памяти презентовал видео, в котором "развенчиваются советские мифы" о Дне победы. Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

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В Институте заявляют, что в ролике "развенчивается миф, что День победы в СССР был всегда "праздником всенародного торжества". Создатели видео акцентируют внимание, что празднование 9 мая, как Дня победы "возникло только в "брежневские времена", когда компартия посылала патриотическую риторику".

"В период с 1947 по 1965 год существовали выходные и праздничные дни, но День победы к ним не относился. Сейчас День победы использует путинская Россия в своей пропагандистской работе", – заявляют в УИНП.

Видео опубликовано в рамках проекта "Война и миф", целью которого является деконструкция советских мифов и препятствование использования истории Второй мировой войны в политических и пропагандистских целях, в частности страной-агрессором.

Сегодня в МВД напомнили о запрете использования символики тоталитарных режимов: до пяти лет тюрьмы.

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Владислав Сердюк

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