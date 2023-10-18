Месяц назад на военном аэродроме в Пскове горели российские самолеты. Эта атака беспилотниками стала самой дорогой для России. По данным украинской разведки, были уничтожены 4 военно-транспортных самолета ИЛ-76, еще несколько – повреждены.

Стоимость одного такого самолета может достигать 86 миллионов долларов. То есть в совокупности ущерб для России составил 300-400 миллионов. Но самое главное, что враг теряет технику, производить которую под санкциями очень сложно, а иногда вообще – невозможно.

Сколько вражеских аэродромов Украине удалось достать? Сколько техники там было уничтожено? И почему российская ПВО все это пропустила? Ответы на вопрос – в новом выпуске авторского проекта Татьяны Круговой "Разбор полетов".

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