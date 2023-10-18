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Влог | Як атакували російські аеродроми і який може стати наступним видео

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 15:03
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Місяць тому на військовому летовищі у Пскові горіли російські літаки. Ця атака безпілотниками стала найдорожчою для Росії. За даними української розвідки, було знищено 4 військово-транспортні літаки ІЛ-76, ще кілька – пошкоджені. 

Вартість одного такого літака може досягати 86 мільйонів доларів. Тобто в сукупності збитки для Росії становлять 300-400 мільйонів. Але найголовніше те, що ворог втрачає техніку, виробляти яку під санкціями дуже складно, а іноді взагалі – неможливо.

Скільки ворожих аеродромів Україні вдалося дістати? Скільки техніки там було знищено? І чому російська ППО все це проґавила? Відповіді на запитання — у новому випуску авторського проєкту Тетяни Кругової "Розбір польотів".

Тетяна Кругова
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іл-76аеродромПсков
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