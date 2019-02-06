Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В ролике Гусь взволнованный и робкий ищет свою любовь. И находит

Реклама
Реклама

Автор популярного Facebook-мема о жизни Гуся Надежда Кушнир создала ко Дню влюбленных трогательный рисованный мультфильм "Как Гусь свою любовь искал" по мотивам книги с одноименным названием. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Лозунг мультфильма с героем из социальных сетей: "Каждый имеет право на любовь".

Реклама

"Обязательно найдется кто-то. кто именно без тебя чувствует себя одиноким. Потому что у каждого есть своя любовь. Даже у Гуся", - говорится в ролике.

Смотрите также: В киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа Гуся

Отправить:
Распечатать:
Теги: гусь, мультфильм, мем, любовь, Надежда Кушнир, день влюбленных
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ко Дню влюбленных вышел мультик от Facebook-персонажа Гуся: видео
Ко Дню влюбленных вышел мультик от Facebook-персонажа Гуся: видео
Теннис. Ястремская начала с победы на Кубке Федераций: видео
Теннис. Ястремская начала с победы на Кубке Федераций: видео
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов
FMCG Uber Eats официально запустился: какие рестораны присоединились
На ремонт дорог Киев-Чоп и Киев-Одесса выделили 550 млн грн
Транспорт На ремонт дорог Киев-Чоп и Киев-Одесса выделили 550 млн грн
Кабмин уволил и.о. министра аграрной политики
Продовольствие Кабмин уволил и.о. министра аграрной политики
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Ко Дню влюбленных вышел мультик от Facebook-персонажа Гуся: видео
Ко Дню влюбленных вышел мультик от Facebook-персонажа Гуся: видео
Теннис. Ястремская начала с победы на Кубке Федераций: видео
Теннис. Ястремская начала с победы на Кубке Федераций: видео 12:56
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов 11:31
Штанга и перекладина. Что мешало игре "Динамо — Эстерсунд": видео
Штанга и перекладина. Что мешало игре "Динамо — Эстерсунд": видео 11:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 