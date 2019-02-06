Ко Дню влюбленных вышел мультик от Facebook-персонажа Гуся: видео

Автор популярного Facebook-мема о жизни Гуся Надежда Кушнир создала ко Дню влюбленных трогательный рисованный мультфильм "Как Гусь свою любовь искал" по мотивам книги с одноименным названием. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Лозунг мультфильма с героем из социальных сетей: "Каждый имеет право на любовь".

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"Обязательно найдется кто-то. кто именно без тебя чувствует себя одиноким. Потому что у каждого есть своя любовь. Даже у Гуся", - говорится в ролике.

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