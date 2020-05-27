Коронавирус. ЕС передал пограничникам средства защиты на 1 млн грн: фото, видео

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Пока в Украине действует общее международное ограничение на поездки, пограничники продолжают оформление спецавиарейсов с украинцами из-за границы

Европейский Союз передал Госпогранслужбе 1000 защитных масок, 1000 медицинских перчаток, 1000 очков, 800 защитных экранов, 700 медицинских изоляционных комплектов, 1000 медицинских чехлов и 79 бесконтактных термометров. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Общая стоимость помощи составляет почти 1 млн грн.

Защитные очки

Фото: dpsu.gov.ua

"Предоставление защитных средств Госпогранслужбе и Государственной таможенной службе, работающих для поддержания важных функций в стране, является частью поддержки ЕС правительства Украины в его стремлении защитить граждан от этой пандемии. Мы вместе с Украиной во время этого беспрецедентного кризиса", - отметил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Защитные костюмы (фото - dpsu.gov.ua)

Фото: dpsu.gov.ua

Первая часть поддержки, связанной с проектом противодействия COVID-19, будет также включать предоставление Госпогранслужбе двух стационарных систем температурного скрининга.

ЕС передал средства защиты пограничникам

Фото: dpsu.gov.ua

Пока в Украине действует общее международное ограничение на поездки, пограничники продолжают оформление специальных авиарейсов с украинцами, которые возвращаются домой, и иностранными гражданами, имеющими вид на жительство в Украине.

Определен перечень автомобильных пунктов пропуска и грузовых терминалов в морских портах, которые продолжают работу в условиях карантина.

  • 16 мая сообщалось, что границу с Польшей через открытый сегодня ночью пункт пропуска Шегини пешком пересекли уже 400 человек по состоянию на 08:00.
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Теги: перчатки, ЕС, госпогранслужба, помощь, фото, видео, очки, 1 млн грн, коронавирус, маски, ЕС
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