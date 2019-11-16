Милованов признался, что в аспирантуре курил марихуану: видео

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Но, по словам министра, эффекта не почувствовал

Министр экономики Тимофей Милованов признался, что во время учебы в США пробовал марихуану, но его это не впечатлило. Об этом министр сказал в интервью телеканалу Прямой.

По словам Милованова, в Украине он каннабис никогда не пробовал, потому что занимался парусным спортом, хотя возможность такая была в школе и университете.

"А вот знаете, где я ее курил, и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят. А кто докторанты, они просто смалят марихуану нон-стоп. И там мне дали… Но оно как-то не идет мне. Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию…” – рассказал Милованов.

На вопрос, какие у него впечатления от этого опыта, министр ответил: "Не знаю, может я как-то неправильно курю. Что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака… Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью”, – заявил Милованов.

Как известно, Милованов получил в США степень магистра экономики, а позже - степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.

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Теги: Тимофей Милованов, каннабис, марихуана
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