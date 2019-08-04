Морская авиация Украины завершила учения над Черным морем: видео

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Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем. Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияИнформ.

Это были летно-тактические учения для отработки различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

В течение нескольких недель учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию. Использовались вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

Кульминацией учений стал поиск и отслеживание в морской акватории авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбовых и торпедных ударов.

Сегодня, 4 августа, ВСУ отмечают День Воздушных сил.

1 августа в Балтийском море начались российские военно-морские учения "Океанский щит-2019". Они продлятся до 9 августа.