Страна-агрессор РФ проводит морские учения "Океанский щит - 2019"

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В Балтийском море начались российские военно-морские учения "Океанский щит - 2019". Об этом сообщает TAСС.

Издание приводит данные министерства обороны России, которое заявляет, что учениях в Балтийском море принимают участие 70 кораблей и 58 летательных аппаратов.

Также в Минобороны РФ проинформировали издание о том, что в учениях принимает участие около 10 000 российских военнослужащих.

Учения продлятся с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря.

Основной целью учений правительство страны-оккупанта называет, помимо прочего, "проверку готовности ВМФ к защите национальных интересов".

Ранее Россия перекрыла четверть Черного моря в связи с началом обучений и в его акватории, тем самым, нарушив морское сообщение.