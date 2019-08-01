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Страна-агрессор РФ проводит морские учения "Океанский щит - 2019"

Страна-агрессор РФ проводит морские учения "Океанский щит - 2019" - Фото
Фото: скриншот из видео
01.08.2019, 17:28

Министерство обороны РФ заявляет, что в учениях в Балтийском море принимают участие 70 кораблей и 58 летательных аппаратов

В Балтийском море начались российские военно-морские учения "Океанский щит - 2019". Об этом сообщает TAСС.

Издание приводит данные министерства обороны России, которое заявляет, что учениях в Балтийском море принимают участие 70 кораблей и 58 летательных аппаратов.

Также в Минобороны РФ проинформировали издание о том, что в учениях принимает участие около 10 000 российских военнослужащих. 

Учения продлятся с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря. 

Основной целью учений правительство страны-оккупанта называет, помимо прочего, "проверку готовности ВМФ к защите национальных интересов". 

Ранее Россия перекрыла четверть Черного моря в связи с началом обучений и в его акватории, тем самым, нарушив морское сообщение. 

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военно-морские учения Россия океанский щит 2019
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