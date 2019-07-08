Мужчина забрался по стене на лондонский небоскреб Осколок: видео

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Урбан-альпиниста не арестовали

Сегодня, 8 июля, в центре Лондоне люди заметили, как кто-то взбирается по стеклянному фасаду небоскреба Shard ("Осколок") - самого высокого на 2012 год здания в Европе. Соответствующее видео выложил в Twitter пользователь Дэвид Уильямс.

По данным полиции, мужчина начал "восхождение" затемно, а уже в половине пятого утра на место прибыли патрульные.

Как уточил позднее пользователь Twitter, скалолаз все-таки добрался до верха небоскреба в 87 этажей и высотой около 310 метров, где его поджидали полицейские. С ним поговорили и не арестовали.

Год назад в Сеуле с небоскреба сняли "человека-паука" из Франции, а пару недель назад в  США на 103 этаже треснула стеклянная смотровая площадка.

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Теги: небоскреб, руфер, скалолаз
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