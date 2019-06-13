В США на 103 этаже треснула стеклянная смотровая площадка: видео

На небоскребе в Чикаго треснул стеклянный пол смотровой площадки, расположенной на высоте 442 метра - на 103 этаже. Об этом сообщает CBS.

Защитное покрытие треснуло под ногами туристки, которая находилась там с двумя детьми. Они быстро покинули место и после этого никто не рискнул туда зайти.

Пострадавших нет. Небоскреб Уиллис-тауэр - самое высокое здание в Чикаго и второе по высоте в США.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, частично сделанный из стекла. Он соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов. На следующий день стекло покрылось трещинами. Вскоре стало известно, что вместо защитной пленки, которая треснула, установят еще слой супербронированного стекла.

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