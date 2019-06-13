Стеклянный мост Кличко в Киеве закрыли на ремонт: видео

Сегодня, 13 июня, соединяющий Арку дружбы народов со Владимирской горкой пешеходно-велосипедный мост, защитная пленка на стеклянных элементах которого уже неоднократно ломалась, снова закрыли на ремонт. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook.

"Это необходимо, потому что "улегся" гусасфальт - покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку", - сказал он, объяснив появление "маленьких камней" технологией использования специального асфальта.

Как пишет Информатор, мост с двух сторон закрыт ограждениями и проход запрещен. Там дежурит муниципальная охрана.

Ранее стало известно, что вместо защитной пленки установят еще слой супербронированного стекла.

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