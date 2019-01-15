На видео попал рыжий кот, который соблюдает ПДД в Беларуси: ролик

В Беларуси сняли на видео, как рыжий кот "культурно" и соблюдая правила дорожного движения, переходит дорогу по пешеходному переходу. Курьезный ролик с автомобильного регистратора опубликовал пользователь запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте Роман Черняев.

На кадрах видно, как к пешеходному переходу с обеих сторон приближаются автомобили.

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В это время к светофору подходит кот, но не бежит через дорогу напропалую, а останавливается и садится у начала "зебры".

Только после того как подъехавшие машины прекратили движение, кот быстро пересек полосу, после чего авто снова поехали.

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