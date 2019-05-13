Немецкий супермаркет раскритиковали за ролик ко Дню матери: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Претензии к видеоролику есть и у местных феминисток, и у борцов за права мужчин

Реклама
Реклама

Немецкий супермаркет Edeka попал в скандал из-за рекламного ролика ко Дню матери. Видео раскритиковали борцы за права мужчин, но и феминистки также имеют к нему претензии, сообщает Deutsche Welle

В ролике мужчин показывают плохими родителями: отец засыпает, читая сказку сыну, или попадает дочери мячом в лицо и выбивает ей зубы.

Реклама

Дети в рекламе обращаются к матери: "Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Ты заботишься обо мне. Чувствуешь, когда наступает нужный момент. Тебе я всегда могу все рассказать. А ты всегда меня выслушаешь. Ты - пример для меня, в любой момент поддержишь, чем сможешь. Спасибо тебе за красоту. И за чувственность". Видео заканчивается фразой: "Мам, спасибо, что ты не папа".

В соцсетях раскритиковали ролик за поддержку гендерных стереотипов. Один из пользователей написал, что это "самый мужененависнический ролик", какой он когда-либо видел. Феминистки также не поддержали рекламу.

"Мы должны поощрять матерей в Германии иногда отходить на шаг и больше доверять отцам. Вместо этого, женщин до сих пор заставляют думать, что они - более компетентные родители, что без них дома будет беспорядок. И когда они идут работать восемь часов в день, то почувствуют себя плохими матерями", - заявили у феминисток. 

Представители супермаркета, запустившего рекламу, сказали, что "хотели изобразить отцов не в плохом свете, а в немного преувеличенном и юмористическом образе, и сказать "спасибо" всем матерям в День матери". 

Читайте также: Детское фото и картина: Зеленский и Порошенко поздравили матерей

Отправить:
Распечатать:
Теги: скандал, феминизм, Германия, день матери
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Немецкий супермаркет раскритиковали за ролик ко Дню матери: видео
Немецкий супермаркет раскритиковали за ролик ко Дню матери: видео
Без Украины. В Израиле начался конкурс Евровидение-2019: видео
Без Украины. В Израиле начался конкурс Евровидение-2019: видео
Появился 17-секундный тизер финала "Игры престолов": видео
Появился 17-секундный тизер финала "Игры престолов": видео
Мнение Новые покупки Ахметова: будет ли монополия на энергорынке
Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Читать или не читать: есть место книгам в мире Google и YouTube?
HR Читать или не читать: есть место книгам в мире Google и YouTube?
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Немецкий супермаркет раскритиковали за ролик ко Дню матери: видео
Немецкий супермаркет раскритиковали за ролик ко Дню матери: видео
Без Украины. В Израиле начался конкурс Евровидение-2019: видео
Без Украины. В Израиле начался конкурс Евровидение-2019: видео 09:23
Появился 17-секундный тизер финала "Игры престолов": видео
Появился 17-секундный тизер финала "Игры престолов": видео 08:59
В Мьянме самолет с 82 людьми жестко сел без передних шасси: видео
В Мьянме самолет с 82 людьми жестко сел без передних шасси: видео 12.05.19, 22:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 