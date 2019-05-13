Немецкий супермаркет раскритиковали за ролик ко Дню матери: видео

Немецкий супермаркет Edeka попал в скандал из-за рекламного ролика ко Дню матери. Видео раскритиковали борцы за права мужчин, но и феминистки также имеют к нему претензии, сообщает Deutsche Welle.

В ролике мужчин показывают плохими родителями: отец засыпает, читая сказку сыну, или попадает дочери мячом в лицо и выбивает ей зубы.

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Дети в рекламе обращаются к матери: "Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Ты заботишься обо мне. Чувствуешь, когда наступает нужный момент. Тебе я всегда могу все рассказать. А ты всегда меня выслушаешь. Ты - пример для меня, в любой момент поддержишь, чем сможешь. Спасибо тебе за красоту. И за чувственность". Видео заканчивается фразой: "Мам, спасибо, что ты не папа".

В соцсетях раскритиковали ролик за поддержку гендерных стереотипов. Один из пользователей написал, что это "самый мужененависнический ролик", какой он когда-либо видел. Феминистки также не поддержали рекламу.

"Мы должны поощрять матерей в Германии иногда отходить на шаг и больше доверять отцам. Вместо этого, женщин до сих пор заставляют думать, что они - более компетентные родители, что без них дома будет беспорядок. И когда они идут работать восемь часов в день, то почувствуют себя плохими матерями", - заявили у феминисток.

Представители супермаркета, запустившего рекламу, сказали, что "хотели изобразить отцов не в плохом свете, а в немного преувеличенном и юмористическом образе, и сказать "спасибо" всем матерям в День матери".

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