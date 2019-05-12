Детское фото и картина: Зеленский и Порошенко поздравили матерей

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Действующий и избранный президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский поздравили украинских женщин с Днем матери. Соответствующие сообщения опубликованы на их страницах социальных сетях.

"Та безграничная и жертвенная любовь, которую материнское сердце дарит своему ребенку - самое сильное чувство на земле. И ничто не может превзойти эту данную Господом любовь", - написал в своем Facebook Порошенко.

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Он прикрепил к посту картину "Материнство" (1960 год) украинского художника Петра Басанца.

"Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить свою маму", - призвал в Facebook Зеленский.

Также он выставил свою детскую фотографию и назвал маму "красоткой".

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