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12.05.2019, 17:02

Детское фото и картина: Зеленский и Порошенко поздравили матерей

Детское фото и картина: Зеленский и Порошенко поздравили матерей - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Петр Порошенко прикрепил к поздравлению картину украинского художника, а Владимир Зеленский показал свое детское фото

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Действующий и избранный президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский поздравили украинских женщин с Днем матери. Соответствующие сообщения опубликованы на их страницах социальных сетях.

"Та безграничная и жертвенная любовь, которую материнское сердце дарит своему ребенку - самое сильное чувство на земле. И ничто не может превзойти эту данную Господом любовь", - написал в своем Facebook Порошенко.

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Он прикрепил к посту картину "Материнство" (1960 год) украинского художника Петра Басанца.

"Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить свою маму", - призвал в Facebook Зеленский.

Также он выставил свою детскую фотографию и назвал маму "красоткой".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, праздник, поздравление, день матери
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