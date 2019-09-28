Певец Винник отказался назвать Крым украинским: видео

Певец Олег Винник заявил, что Крым, по его мнению, на данный момент не принадлежит Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу СТБ.

"Я не буду ничего делить и не говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня про это говорить уже не нужно, это ничего не дает - когда ты кричишь, "наш Крым", а он не наш на сегодняшний день... есть факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему, мы ничего не решаем", - заявил певец. Цитату можно услышать на видео, начиная с 3:26.

Так же он добавил, что, "если быть конкретно открытым, за Крым ни умер ни один солдат".

18 марта 2014 года российские захватчики убили прапорщика Сергея Кокурина : он погиб от пули снайпера спецназа ВС РФ, охраняя свою военную часть в Симферополе.

Винник сделал это заявление после того, как принял участие в флешмобе "Всеммир", организованном российскими певцами. Некоторые из участников флэшмоба выступали в оккупированном Крыму и поддерживали политику Путина по Украине, сообщает Радио Свобода.

Видео: Вікна-новини

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