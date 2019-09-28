Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Артист уверен, что за Крым не умер ни один солдат

Певец Олег Винник заявил, что Крым, по его мнению, на данный момент не принадлежит Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу СТБ

"Я не буду ничего делить и не говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня про это говорить уже не нужно, это ничего не дает - когда ты кричишь, "наш Крым", а он не наш на сегодняшний день... есть факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему, мы ничего не решаем", - заявил певец. Цитату можно услышать на видео, начиная с 3:26.

Так же он добавил, что, "если быть конкретно открытым, за Крым ни умер ни один солдат".

18 марта 2014 года российские захватчики убили прапорщика Сергея Кокурина: он погиб от пули снайпера спецназа ВС РФ, охраняя свою военную часть в Симферополе.

Винник сделал это заявление после того, как принял участие в флешмобе "Всеммир", организованном российскими певцами. Некоторые из участников флэшмоба выступали в оккупированном Крыму и поддерживали политику Путина по Украине, сообщает Радио Свобода.

Видео: Вікна-новини

Читайте также: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. Какие последствия разговора Зеленского с Трампом

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, олег винник, сергей кокурин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Певец Винник отказался назвать Крым украинским: видео
Певец Винник отказался назвать Крым украинским: видео
В Греции на пароме загорелись авто: эвакуированы 500 человек
В Греции на пароме загорелись авто: эвакуированы 500 человек
В Норвегии обнаружили похоронный дом викингов: видео
В Норвегии обнаружили похоронный дом викингов: видео
HR «Клиентов обдирают, но не раздражают". Как управлять риском в жизни. Третья книга Талеба.
Украинцы эмигрируют: как это влияет на экономику страны
Мнение Украинцы эмигрируют: как это влияет на экономику страны
Не довести до суда: как правильно увольнять сотрудников
Мнение Не довести до суда: как правильно увольнять сотрудников
Популярное
фото/видео
Певец Винник отказался назвать Крым украинским: видео
Певец Винник отказался назвать Крым украинским: видео
В Греции на пароме загорелись авто: эвакуированы 500 человек
В Греции на пароме загорелись авто: эвакуированы 500 человек 12:15
В Норвегии обнаружили похоронный дом викингов: видео
В Норвегии обнаружили похоронный дом викингов: видео 27.09.19, 23:55
Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе: фото
Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе: фото 27.09.19, 23:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 