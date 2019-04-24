Под Нежином украли туалет, купленный на деньги ООН: видео

Под Нежином в Черниговской области украли уличный туалет, установленный в региональном ландшафтном парке "Нежинский". Зону отдыха в парке обустроили за деньги ООН. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пропажу обнаружили утром при обходе парка.

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"Он (туалет – ред.) уже вообще не новый. Я не знаю, как человек может поставить его у себя в доме", - сказал журналистам директор парка Сергей Мельникович.

Работники парка считают, что украсть туалет могли дачники. Жители близлежащего села тоже уверены, что деревянная будка понадобилась "городским" в связи с началом дачного сезона.

Стоимость такого туалета – около 2500 грн.

Директор парка объявил вознаграждение в 5000 грн за поимку вора.

5 апреля сообщалось, что в Деснянском районе Киева неизвестные украли более 300 высаженных деревьев разной породы.