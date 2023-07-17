В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, перевозивших в лодке белугу, внесенную в Красную книгу. Спасти рыбу не удалось.

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По словам правоохранителей, мужчин задержали неподалеку от города Вилково, что в украинской части дельты реки Дунай.

Рыба весила 110 килограммов и имела около 14 килограммов черной икры.

На видео, опубликованном в пресс-службе ГПСУ, белуга лежит в лодке и не шевелится.

Пограничники добавили, что спасти белугу, которая "явно имела признаки убоя", не удалось. Сообщения о правонарушениях направили в полицию.

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