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Под Одессой браконьеры убили 125-килограммовую краснокнижную белугу – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 16:56
Видео: ГПСУ
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В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, перевозивших в лодке белугу, внесенную в Красную книгу. Спасти рыбу не удалось.

По словам правоохранителей, мужчин задержали неподалеку от города Вилково, что в украинской части дельты реки Дунай.

Фото: ГПСУ

Рыба весила 110 килограммов и имела около 14 килограммов черной икры.

На видео, опубликованном в пресс-службе ГПСУ, белуга лежит в лодке и не шевелится.

Фото: ГПСУ

Пограничники добавили, что спасти белугу, которая "явно имела признаки убоя", не удалось. Сообщения о правонарушениях направили в полицию.

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Милана Головань
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рыбабраконьерствобелуга
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