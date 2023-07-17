Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
В Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які перевозили у човні білугу, яка внесена до Червоної книги. Врятувати рибину не вдалося.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами правоохоронців, чоловіків затримали неподалік від міста Вилкове, що в українській частині дельти річки Дунай.
Рибина важила 110 кілограмів та мала близько 14 кілограмів чорної ікри.
На відео, що опублікували у пресслужбі ДПСУ, білуга лежить у човні та не ворушиться.
Прикордонники додали, що врятувати білугу, яка "явно мала ознаки забою", не вдалося. Повідомлення про правопорушення спрямували до поліції.
Читайте також: 149 червонокнижних тритонів загинули внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі