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Під Одесою браконьєри вбили 125-кілограмову червонокнижну білугу — фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 16:56
Відео: ДПСУ
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В Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які перевозили у човні білугу, яка внесена до Червоної книги. Врятувати рибину не вдалося.

За словами правоохоронців, чоловіків затримали неподалік від міста Вилкове, що в українській частині дельти річки Дунай.

Фото: ДПСУ

Рибина важила 110 кілограмів та мала близько 14 кілограмів чорної ікри.

На відео, що опублікували у пресслужбі ДПСУ, білуга лежить у човні та не ворушиться.

Фото: ДПСУ

Прикордонники додали, що врятувати білугу, яка "явно мала ознаки забою", не вдалося. Повідомлення про правопорушення спрямували до поліції.

Читайте також: 149 червонокнижних тритонів загинули внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС

Мілана Головань
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браконьєрстворибабілуга
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