В Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які перевозили у човні білугу, яка внесена до Червоної книги. Врятувати рибину не вдалося.

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За словами правоохоронців, чоловіків затримали неподалік від міста Вилкове, що в українській частині дельти річки Дунай.

Рибина важила 110 кілограмів та мала близько 14 кілограмів чорної ікри.

На відео, що опублікували у пресслужбі ДПСУ, білуга лежить у човні та не ворушиться.

Прикордонники додали, що врятувати білугу, яка "явно мала ознаки забою", не вдалося. Повідомлення про правопорушення спрямували до поліції.

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