Пограничники показали, как делают экспресс-тесты в аэропорту Борисполь: видео

В аэропорту Борисполь пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Там говорят, что это отнимает дополнительно две минуты времени, но делается для безопасности людей.

"Поэтому будьте рассудительны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые, несмотря на высокий риск заражения, ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Также пограничники сообщили, что на аэродроме в разные терминалы развели потоки на прилет и отлет.

Кабинет министров с 24 марта разрешил принимать и отправлять пассажирские самолеты только Международному аэропорту Борисполь, аеропорт “Львів” имени Данила Галицкого будет резервным.

Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени въезд в Украину будет возможен только в случае прохождения экспресс-теста на коронавирус.