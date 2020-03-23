Скоро въезд в Украину будет возможным только после теста на коронавирус - Кулеба

В скором времени въезд в Украину будет возможен только в случае прохождения экспресс-теста на коронавирус. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - сказал он.
По словам министра, механизм только отрабатывается. Также он отметил, что тестирование на границе возможно только при наличии тестов. Кулеба отметил, что МИД занимается этим вопросом, так как Кабмин поручил ведомству курировать иностранные закупки для борьбы с коронавирусом.