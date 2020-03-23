Скоро въезд в Украину будет возможным только после теста на коронавирус - Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

В скором времени въезд в Украину будет возможен только в случае прохождения экспресс-теста на коронавирус. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - сказал он.

По словам министра, механизм только отрабатывается. Также он отметил, что тестирование на границе возможно только при наличии тестов. Кулеба отметил, что МИД занимается этим вопросом, так как Кабмин поручил ведомству курировать иностранные закупки для борьбы с коронавирусом.

Сегодня в МИД заявили , что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев, кто хочет, вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.

заявили Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что гражданам Украины будет запрещено покидать территорию страны с туристической целью.