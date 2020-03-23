Кабмин запрещает выезжать из Украины с целью туризма - Шмыгаль

Гражданам Украины будет запрещено покидать территорию страны с туристической целью. О решении правительства сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Сегодня на внеочередном заседании Кабмин принял решение с 12:00 24 марта запретить гражданам покидать территорию Украины с целью туризма.
По словам Шмыгаля, деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, будет приостановлена. Это касается только пассажирских перевозок.
Исключения составят мероприятия государственной необходимости по отдельным распоряжениям министерств.
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Шмыгаль отметил, что это непопулярное и неудобное решение, но объяснил его необходимость ростом темпов распространения коронавируса.
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