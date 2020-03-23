Кабмин запрещает выезжать из Украины с целью туризма - Шмыгаль

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Гражданам Украины будет запрещено покидать территорию страны с туристической целью. О решении правительства сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Сегодня на внеочередном заседании Кабмин принял решение с 12:00 24 марта запретить гражданам покидать территорию Украины с целью туризма.

По словам Шмыгаля, деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, будет приостановлена. Это касается только пассажирских перевозок.

Исключения составят мероприятия государственной необходимости по отдельным распоряжениям министерств.

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Шмыгаль отметил, что это непопулярное и неудобное решение, но объяснил его необходимость ростом темпов распространения коронавируса.

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На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил о 14 новых подтвержденных случаях в столице.

Также сегодня правительство ввело режим ЧС еще в трех областях Украины.

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