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Коронавирус. Еще в трех областях вводится режим чрезвычайной ситуации - Шмыгаль

Коронавирус. Еще в трех областях вводится режим чрезвычайной ситуации - Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.03.2020, 17:26

Кабмин объявляет чрезвычайную ситуацию для борьбы с коронавирусом в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях

Чрезвычайная ситуация в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 будет объявлена Кабинетом министров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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Сегодня, 23 марта, правительство собралось на внеочередное заседание и приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях Украины - Донецкой, Тернопольской и Черкасской.

Ранее режим ЧС был объявлен в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

  • 17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений
  • На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.
  • Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил о 14 новых подтвержденных случаях в столице.

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Денис Юдин
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