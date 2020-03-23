Коронавирус. Еще в трех областях вводится режим чрезвычайной ситуации - Шмыгаль

Чрезвычайная ситуация в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 будет объявлена Кабинетом министров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
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Сегодня, 23 марта, правительство собралось на внеочередное заседание и приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях Украины - Донецкой, Тернопольской и Черкасской.
Ранее режим ЧС был объявлен в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.
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