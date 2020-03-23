Коронавирус. Еще в трех областях вводится режим чрезвычайной ситуации - Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Чрезвычайная ситуация в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 будет объявлена Кабинетом министров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 23 марта, правительство собралось на внеочередное заседание и приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях Украины - Донецкой, Тернопольской и Черкасской.

Ранее режим ЧС был объявлен в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил о 14 новых подтвержденных случаях в столице.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости