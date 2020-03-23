МИД призывает украинцев вернуться из-за границы домой в ближайшие пять дней

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

В МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Там говорят, что специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина - единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран. Иностранные авиакомпании осуществляют рейсы только по просьбе своих государств.

По информации МИД, рейсы SkyUp и МАУ будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта.

"Важно успеть приобрести билеты на эти даты. Билеты быстро раскупают, поэтому за имеющимися направлениями сообщения и наличием билетов следите на сайтах авиакомпаний: SkyUp - https://skyup.aero/uk/, МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/information/fly- home)", - говорится в сообщении.

"Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в следующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", - обратился к украинцам МИД.

Там также отметили, что "если вы едете через страну транзитом, у вас должен быть билет в Украину на посадку на рейс в эту страну. Транзит не должен превышать 24 часа".

21 марта появилась информация, что из Индонезии не могут вылететь тысячи украинцев.

26 марта МАУ осуществит специальный рейс Торонто-Киев для возвращения граждан Украины домой.

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