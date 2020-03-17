"Мы вас вытащим". Что делать, если застрял в другой стране – объясняет глава МИД

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Тысячи украинцев, находящихся сейчас за пределами Украины, обращаются в министерство иностранных дели и другие дипломатические ведомства с просьбой помочь им вернуться домой. МИД обещает всем помочь. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Остающимся за границей украинцам надо обратиться в посольство Украины и зарегистрироваться в системе ДРУГ.

"Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "ДРУГ". Мы вас вытащим", – советует министр, рассказывая о ситуации с украинцами в Шри Ланке.

ДРУГ – это специальная система МИД, в которую человек вносит свои данные и сообщает министерству и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.

"Сейчас тысячи людей требуют от сотен людей с дипломатической службы вернуть их домой. Мы обязательно это сделаем. Но дайте нам немного времени. Мы делаем все, что в наших силах", – написал Кулеба.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекращает пассажирские авиационные перевозки . Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Сегодня сообщалось, что за границей находится 14 220 украинцев, которые приобрели туры у компании Join UP!. Наши соотечественники остаются в Египте, Шри-Ланке, Кипре, Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, Индонезии.

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