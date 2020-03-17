"Мы вас вытащим". Что делать, если застрял в другой стране – объясняет глава МИД

Тысячи украинцев, находящихся сейчас за пределами Украины, обращаются в министерство иностранных дели и другие дипломатические ведомства с просьбой помочь им вернуться домой. МИД обещает всем помочь. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Остающимся за границей украинцам надо обратиться в посольство Украины и зарегистрироваться в системе ДРУГ.
"Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "ДРУГ". Мы вас вытащим", – советует министр, рассказывая о ситуации с украинцами в Шри Ланке.
ДРУГ – это специальная система МИД, в которую человек вносит свои данные и сообщает министерству и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.
"Сейчас тысячи людей требуют от сотен людей с дипломатической службы вернуть их домой. Мы обязательно это сделаем. Но дайте нам немного времени. Мы делаем все, что в наших силах", – написал Кулеба.
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