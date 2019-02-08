Помощь. Фонд Let's help снял трогательное видео о пенсионерах

Международный благотворительный фонд Let's help (входит в группу компаний ЛІГА) снял видео о социальной незащищенности пенсионеров в Украине. Режиссер клипа - Даша Ши, сделала его бесплатно.

"Мы почти нищие", - говорит одна из героинь ролика. По ее словам, пенсионеры в Украине могут только "существовать".

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"Дети, будьте, пока хватит сил. Не дай Бог вам существовать", - говорит женщина.

В описании к ролику говорится, что цель фонда - повысить ценность пожилого человека в обществе.

Присоединиться к фонду и стать волонтером можно здесь, пожертвования принимаются здесь.

3 февраля фонд Let's help организовал благотворительный концерт для пенсионеров Киева и пожилых людей, проживающих в гериатрических пансионатах Киевской области.

LIGA.net официальный информационный партнер фонда Let's help