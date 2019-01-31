Шатдаун в США: морские слоны захватили пляж в Калифорнии - видео

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Боты:

С момента захвата пляжа в колонии животных родилось 35 детенышей

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Стадо морских слонов обосновалось на популярном у туристов пляже на севере Калифорнии. Благодаря вызванному приостановкой работы правительства США отсутствию рейнджеров в нацпарке, животные сломали забор и заняли близлежащую парковку. Об этом сообщает Associated Press. 

В национальном парке на полуострове Пойнт-Рейес в Калифорнии живет около полутора тысяч морских слонов, которые обычно находятся на пляже Чимни-Бич с крутыми обрывами вдали от публики, посещающей нацпарк.

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Пресс-секретарь парка Джон Делл’Оссо рассказал, что из-за штормов и высоких приливов в последнее время животные, по-видимому, отправились на поиски более удобного и сухого места и попали на популярный у туристов пляж Дрейкс-Бич. Обычно их оттуда отгоняют специально обученные рейнджеры-смотрители парка, но из-за длительного шатдауна на пляже никого не было и примерно 60 морских слонов сломали забор, захватили пляж, часть парковки и кафе.

Ситуация осложняется тем, что с момента захвата пляжа в колонии родилось 35 детенышей, поэтому персонал парка пока не планирует возвращать животных на их привычное место. Сейчас персонал парка обдумывает возможность огранизации экскурсий к колонии животных.

28 января сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает очередной волны шатдауна - если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

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Теги: шатдаун, животные, калифорния, морские слоны
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